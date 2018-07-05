Fenerbahçe, Bria Hartley'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA'de New York Liberty forması giyen Amerikalı skorer oyuncu Bria Hartley’i kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Türkiye'de mücadele eden 26 yaşındaki basketbolcu, 19.4 sayı ortalamasıyla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en skorer oyuncusu olmuştu.
- 5.7.2018 15:53
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
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şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
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