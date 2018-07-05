Fenerbahçe, Bria Hartley'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçe, 'i kadrosuna kattı

    Fenerbahçe, Bria Hartley'i kadrosuna kattı

    Takımı, WNBA'de Liberty forması giyen Amerikalı skorer oyuncu ’i kadrosuna kattı.

    Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak WNBA'in Liberty ekibinde oynayan Amerikalı basketbolcu ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hartley ile yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon ile 'de mücadele eden 26 yaşındaki basketbolcu, 19.4 sayı ortalamasıyla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en skorer oyuncusu olmuştu.
    1. 5.7.2018 15:53
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