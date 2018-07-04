Tottenham, Janssen için Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi! – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Janssen için 'den 6 milyon euro istedi!

    <a href="/index/tottenham?id=bbb1e193-3658-46ee-a390-792be3a5dcaf" class="" rel="tag">Tottenham</a>, Janssen için <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den 6 milyon euro istedi!

    , golcü operasyonu kapsamında 'i yeniden kiralama seçeneğini de elinde tutuyor.

    , golcü operasyonu kapsamında 'i yeniden kiralama seçeneğini de elinde tutuyor. Ancak , Hollandalı forvet için yüksekten uçuyor! ekibinin Janssen'i bir yıl daha kiraya vermek için F.Bahçe'den 6 milyon euro istediği, sarı-lacivertlilerin bu rakamı 2 milyon euro'ya düşürmeye çalıştığı belirtildi. F.Bahçe, Janssen için geçen sezon 'a 5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

    1. 4.7.2018
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