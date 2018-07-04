Tottenham, Janssen için Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi!
Kanarya, golcü operasyonu kapsamında Vincent Janssen'i yeniden kiralama seçeneğini de elinde tutuyor.
Kanarya, golcü operasyonu kapsamında Vincent Janssen'i yeniden kiralama seçeneğini de elinde tutuyor. Ancak Tottenham, Hollandalı forvet için yüksekten uçuyor! Premier Lig ekibinin Janssen'i bir yıl daha kiraya vermek için F.Bahçe'den 6 milyon euro istediği, sarı-lacivertlilerin bu rakamı 2 milyon euro'ya düşürmeye çalıştığı belirtildi. F.Bahçe, Janssen için geçen sezon Tottenham'a 5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.
- 4.7.2018
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
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