Kanarya, golcü operasyonu kapsamında Vincent Janssen'i yeniden kiralama seçeneğini de elinde tutuyor. Ancak Tottenham, Hollandalı forvet için yüksekten uçuyor! Premier Lig ekibinin Janssen'i bir yıl daha kiraya vermek için F.Bahçe'den 6 milyon euro istediği, sarı-lacivertlilerin bu rakamı 2 milyon euro'ya düşürmeye çalıştığı belirtildi. F.Bahçe, Janssen için geçen sezon Tottenham'a 5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.