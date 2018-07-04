Fenerbahçe'den 'borç' açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, şu an itibariyle hiçbir futbolcusuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan konuyla ilgili bilgilendirme açıklaması şöyle;
"Basın ve kamuoyunda bugün ortaya çıkan bazı haberler üzerine, bir açıklama yapma ve bazı düzeltmeler gerçekleştirme ihtiyacımız doğmuştur.
Yönetimimiz, 3 Haziran 2018 tarihinde, seçimli olağan genel kurulumuz ile göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15.2 milyon Euro (81.611.964 TL) tutarında borcu bulunmaktaydı.
Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir.
Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir.
Şu an itibariyle, kulübümüzün hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
- 4.7.2018 20:15
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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