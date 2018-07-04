Fenerbahçe: "3 Temmuz'un hesabı sorulacak"
Sarı-lacivertli kulüp, 3 Temmuz’un yıldönümünde, “Fenerbahçe’ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz” mesajı yayımladı
Fenerbahçe Kulübü, resmi yayın organından bir '3 Temmuz' bildirisi yayımladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan 3 Temmuz Şike Kumpası'nın üzerinden tam 7 yıl geçti. Binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı 'Fenerbahçe yıkılmaz' diye... Haklarımızın ve maddi kayıplarımızın telafisi için Yargıtay'dan çıkacak olan beraat kararıyla birlikte, gereken tüm hukuki girişimler başlatılacaktır. Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe'ye kast eden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz."
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
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