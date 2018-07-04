Fenerbahçe: "3 Temmuz'un hesabı sorulacak" – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    : "3 Temmuz'un hesabı sorulacak"

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>: "3 Temmuz'un hesabı sorulacak"

    Sarı-lacivertli kulüp, 3 Temmuz’un yıldönümünde, “’ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz” mesajı yayımladı

    Kulübü, resmi yayın organından bir '3 Temmuz' bildirisi yayımladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan 3 Temmuz Şike Kumpası'nın üzerinden tam 7 yıl geçti. Binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı ' yıkılmaz' diye... Haklarımızın ve maddi kayıplarımızın telafisi için Yargıtay'dan çıkacak olan beraat kararıyla birlikte, gereken tüm hukuki girişimler başlatılacaktır. Kumpasın 7. yılında, 'ye kast eden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz."

    1. 4.7.2018
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