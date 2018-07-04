Ali koç, Cocu’ya bilet için sabahlayan taraftarı gösterip böyle dedi: Bizim için geldiler
Başkan, kombine alabilmek için geceden sıraya giren sarı-lacivertlilerin fotoğraflarını Hollandalı çalıştırıcının önüne koydu ve isteğini söyledi: “Bunlar kötü futbol yüzünden takıma küsen insanlar. Bizim için geldiler. Onlara güzel futbol borçluyuz. Bize alkışlanacak bir takım yarat”
KAZANSAN DA YUHALAR!
"Bunu ancak Türkiye'de görürsün. Bunlar kötü ve defansif futbol yüzünden geçen sezon takıma küsen insanlar. Bizim için geldiler. Onlara borcumuz var. Güzel futbol ve hücum eden bir takım seyrettirmeliyiz. Kaybederim diye düşünme. Takımın iyi oynayıp hücum etsin, goller kaçırsın alkışlarlar... Ama kötü oynayıp 1-0 kazanırsan yuhalarlar. Bize şampiyon değil, alkışlanan bir takım yarat."
'ALİ BAŞKANA GÜVENİN'
Sipahioğlu ve Danabaş, sabaha kadar süren taraftar sohbetleri sırasında en çok transfer sorularıyla karşılaştılar. İkili, "Kimler gelecek, kimi transfer ettik" şeklindeki sorulara "Ali başkanımıza güvenin. En iyisi için çalışıyor. Sizin burada uykusuz kalmanız gibi o da evine gitmeden kulüp için uykusuz kalıyor" cevabı verdiler.
YASTIKLA GELDİLER
Gece boyu "Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yapan taraftarlardan bazılarının, stat önüne yastıklarıyla geldikleri görüldü. Taraftarlardan Emre Turan, "Saat 02.00'den beri buradayım. Özlenen Fenerbahçe için her şeyi yapacağız. Eski Fenerbahçe daha güçlü bir şekilde geri geliyor" diye konuştu. Kamer Aladağlı da, "Akşam saat ondan beri Fenerbahçe aşkı için buradayım. Şampiyon Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
40 BiN BiLET GARANTİ
F.Bahçe, iç saha maçları için satışa sunulan kombine biletlerden 31 bin adet satıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre toplam 39 bin kombine satışa çıktı ve genel satış başlamadan taraftarlar 31 bin kombine bilet aldı. Toplam 5 bin kombine kartın genel satışı da dün başladı. Kombinelere büyük ilgi gösteren sarılacivertliler geceden itibaren stat önünde kuyruğa girdi.
'TEŞEKKÜRLER'
ÖTE yandan Fenerbahçe, bu sezon öğrenci tribününü de devreye sokacak. Migros tribününün alt bölümünde yalnızca öğrenci taraftarlar için 3 bin 97 bilet 16 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak. Yani satılacak kombineler toplamda 40 bini bulacak. Sarı-lacivertli kulüp, kombine kartlara büyük ilgi gösteren taraftarına teşekkür etti.
YÖNETİCİLER DE KUYRUKTA
Taraftarın biletlere olan yoğun ilgisi üzerine yöneticiler Metin Sipahioğlu ile Mustafa Kemal Danabaş da gece yarısı kuyruğa geldi. Sarı-lacivertlilerle sohbet eden yöneticiler, isteklerini dinlediler. Öte yandan kuyrukta bekleyen futbolseverlere kolilerle su dağıtıldı.
'ALİ BAŞKANA GÜVENİN'
Sipahioğlu ve Danabaş, sabaha kadar süren taraftar sohbetleri sırasında en çok transfer sorularıyla karşılaştılar. İkili, "Kimler gelecek, kimi transfer ettik" şeklindeki sorulara "Ali başkanımıza güvenin. En iyisi için çalışıyor. Sizin burada uykusuz kalmanız gibi o da evine gitmeden kulüp için uykusuz kalıyor" cevabı verdiler.
Comolli transferde vites artırdı! Wilshere, Bas Dost, Yerry Mina, Georges-Kevin N'Koudou https://t.co/CivJwNWAjW pic.twitter.com/D0qe0hOQjP— Fotomaç (@fotomac) 4 Temmuz 2018
- 4.7.2018
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Fenerbahçe Doğuş, San Antonio Spurs'ten Joffrey Lauvergne ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
Enda 26 yaşında.
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Beşiktaş ile Babel arasında restleşme
Toplam 3
Yorum
kartal allah gözlerini doyursun aç...........................................
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Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!
Toplam 6
Yorum
Kartalım Vida Beşiktaş değilde başka avrupa takımlarında olsaydı şuan 60m eurolar konuşulurdu. Yazıkki ligimiz ayağa vuruluyor. Avrupa ayrmclık yapyo
Ali koç, Cocu’ya bilet için sabahlayan taraftarı gösterip böyle dedi: Bizim için geldiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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