Menajerlerin Fenerbahçe'ye teklif ettiği Mario Balotelli, Nice'le sezonun ilk antrenmanına izinli olmamasına rağmen çıkmadı. Fransız ekibinin yeni teknik direktörü Patrick Vieira, "Balotelli'nin burada olması gerekiyordu ancak yerinde değil ve bu kesinlikle planlanmış bir şey değil" dedi.