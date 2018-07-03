Fenerbahçe'ye önerilen Balotelli Nice idmanlarına çıkmıyor! – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ye önerilen Balotelli Nice idmanlarına çıkmıyor!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye önerilen Balotelli Nice idmanlarına çıkmıyor!

    Menajerlerin 'ye teklif ettiği , Nice'le sezonun ilk antrenmanına izinli olmamasına rağmen çıkmadı.

    Menajerlerin 'ye teklif ettiği , Nice'le sezonun ilk antrenmanına izinli olmamasına rağmen çıkmadı. Fransız ekibinin yeni teknik direktörü Patrick Vieira, "Balotelli'nin burada olması gerekiyordu ancak yerinde değil ve bu kesinlikle planlanmış bir şey değil" dedi.

    1. 3.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ye önerilen Balotelli Nice idmanlarına çıkmıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN