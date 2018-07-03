Fenerbahçe, uzun süre transfer gündemini meşgul eden Jonathan Bamba'yı Lille'e kaptırdı. Fransız ekibi, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçen sezon St.Etienne formasıyla 34 maça çıkan ve bonservisi elinde olan Fildişi Sahili asıllı Fransız yıldız, 7 gol-8 asistlik bir performans sergilemişti.