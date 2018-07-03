Fenerbahçe'nin istediği Jonathan Bamba’yı Lille kaptı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin istediği ’yı kaptı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin istediği <a href="/index/jonathan-bamba?id=864efa2d-7ef2-4a7c-981b-6a18bdc90195" class="" rel="tag">Jonathan Bamba</a>’yı <a href="/index/lille?id=fb1ae0be-e85e-4197-b3a9-8bffd568f2ab" class="" rel="tag">Lille</a> kaptı

    , uzun süre gündemini meşgul eden 'yı 'e kaptırdı.

    , uzun süre gündemini meşgul eden 'yı 'e kaptırdı. Fransız ekibi, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçen sezon St.Etienne formasıyla 34 maça çıkan ve bonservisi elinde olan Fildişi Sahili asıllı Fransız yıldız, 7 gol-8 asistlik bir performans sergilemişti.

    1. 3.7.2018
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