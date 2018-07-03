Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı İstanbulspor ile
Kanarya, 7-8 Ağustos’ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçına kadar en az 5 hazırlık karşılaşması oynayacak
Fenerbahçe'nin kamp ve hazırlık maçları programı netleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, ilk hazırlık maçı 7 Temmuz Cumartesi günü İstanbulspor'la Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. 10 Temmuz Salı günü kamp için İsviçre'nin Lozan kentine gidilecek. 18 Temmuz'da sona erecek kampta Lozan ve Fulham'la birer hazırlık maçı oynanacak. Kanarya, İstanbul'daki Feyenoord ve Cagliari sınavlarının ardından 26-29 Temmuz'da yurt dışında bir hazırlık turnuvasına katılacak.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı İstanbulspor ile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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