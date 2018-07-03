Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı İstanbulspor ile – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin ilk hazırlık maçı ile

    Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı İstanbulspor ile

    , 7-8 Ağustos’ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçına kadar en az 5 hazırlık karşılaşması oynayacak

    'nin kamp ve hazırlık maçları programı netleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, ilk hazırlık maçı 7 Temmuz Cumartesi günü 'la Stadı'nda oynanacak. 10 Temmuz Salı günü kamp için 'nin Lozan kentine gidilecek. 18 Temmuz'da sona erecek kampta Lozan ve Fulham'la birer hazırlık maçı oynanacak. , 'daki Feyenoord ve Cagliari sınavlarının ardından 26-29 Temmuz'da yurt dışında bir hazırlık turnuvasına katılacak.

    1. 3.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı İstanbulspor ile haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN