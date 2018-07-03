Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı İstanbulspor ile

Fenerbahçe'nin kamp ve hazırlık maçları programı netleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, ilk hazırlık maçı 7 Temmuz Cumartesi günü İstanbulspor'la Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. 10 Temmuz Salı günü kamp için İsviçre'nin Lozan kentine gidilecek. 18 Temmuz'da sona erecek kampta Lozan ve Fulham'la birer hazırlık maçı oynanacak. Kanarya, İstanbul'daki Feyenoord ve Cagliari sınavlarının ardından 26-29 Temmuz'da yurt dışında bir hazırlık turnuvasına katılacak.