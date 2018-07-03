İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen 'İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri' sahiplerini buldu. F.Bahçe ve Milli Takım'ın başarılı ismi Mehmet Topal 68 bin 719 oyla yılın futbolcusu seçildi. Topal, "Bu anlamlı ödül evimin en özel köşesinde yerini alacak" dedi.