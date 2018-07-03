Fenerbahçeli Mehmet Topal yılın futbolcusu seçildi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli yılın futbolcusu seçildi

    Fenerbahçeli <a href="/index/mehmet-topal?id=5a353f5d-df47-4b8e-b776-e8cf098eeaa9" class="" rel="tag">Mehmet Topal</a> yılın futbolcusu seçildi

    tarafından düzenlenen ' Üniversitesi 1453 Ödülleri' sahiplerini buldu.

    tarafından düzenlenen ' Üniversitesi 1453 Ödülleri' sahiplerini buldu. F.Bahçe ve 'ın başarılı ismi 68 bin 719 oyla yılın futbolcusu seçildi. Topal, "Bu anlamlı ödül evimin en özel köşesinde yerini alacak" dedi.

    1. 3.7.2018
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