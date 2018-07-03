Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin, "Büyük Fenerbahçe’nin, Büyük Taraftarı" başlıklı mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan, 3 Temmuz Şike Kumpası'nın üzerinden tam 7 yıl geçti.
Eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimizin özgürlüklerinin gaspıyla başlayan, sonrasında kulübümüze maddi – manevi sayısız hasar veren bu süreç içerisinde, Fenerbahçe'nin en önemli gücü, dünyanın en güzel taraftarının canı pahasına ortaya koymuş olduğu özgürlük mücadelesi oldu. Fenerbahçe'sine sahip çıkan binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı "Fenerbahçe YIKILMAZ" diye…
Ancak Fenerbahçeli, kendisine yaşatılan zulmü hiçbir şekilde unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri olarak, kulübümüzü sürekli olarak yıpratan ve milyonlarca Fenerbahçelinin son 7 yıldır bir an önce sonuçlanmasını beklediği Yargıtay sürecinin artık beraatle son bulmasını, tertemiz kulübümüzün kamuoyu vicdanında tescillenmiş olduğu masumiyetinin, Yargıtay nezdinde de gerçekleşmesini bekliyoruz.
Camiamızın, 3 Temmuz ile ilgili tüm beklentilerinin sonuna dek farkındayız ve Fenerbahçe'nin gasp edilen hakları, maddi kayıpların telafisi için tüm hukuki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yargıtay'dan çıkacak olan beraat kararıyla birlikte, gereken tüm hukuki girişimler, yine camiamızın bizlere vereceği enerji ile başlatılacak.
Kumpasın 7.yılında, Fenerbahçe'ye kast eden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyor, tüm camiamıza saygılarımızı sunuyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
- 3.7.2018 09:50
- Güncelleme: 3.7.2018 09:57
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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