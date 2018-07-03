Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den 3 Temmuz açıklaması

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den 3 Temmuz açıklaması

    Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin, "Büyük ’nin, Büyük Taraftarı" başlıklı mesaj yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

    Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan, 3 Temmuz Şike Kumpası'nın üzerinden tam 7 yıl geçti.

    Eski Başkanımız Sayın ve eski yöneticilerimizin özgürlüklerinin gaspıyla başlayan, sonrasında kulübümüze maddi – manevi sayısız hasar veren bu süreç içerisinde, 'nin en önemli gücü, dünyanın en güzel taraftarının canı pahasına ortaya koymuş olduğu özgürlük mücadelesi oldu. 'sine sahip çıkan binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı " YIKILMAZ" diye…

    Ancak Fenerbahçeli, kendisine yaşatılan zulmü hiçbir şekilde unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri olarak, kulübümüzü sürekli olarak yıpratan ve milyonlarca Fenerbahçelinin son 7 yıldır bir an önce sonuçlanmasını beklediği Yargıtay sürecinin artık beraatle son bulmasını, tertemiz kulübümüzün kamuoyu vicdanında tescillenmiş olduğu masumiyetinin, Yargıtay nezdinde de gerçekleşmesini bekliyoruz.

    Camiamızın, 3 Temmuz ile ilgili tüm beklentilerinin sonuna dek farkındayız ve Fenerbahçe'nin gasp edilen hakları, maddi kayıpların telafisi için tüm hukuki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yargıtay'dan çıkacak olan beraat kararıyla birlikte, gereken tüm hukuki girişimler, yine camiamızın bizlere vereceği enerji ile başlatılacak.

    Kumpasın 7.yılında, Fenerbahçe'ye kast eden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyor, tüm camiamıza saygılarımızı sunuyoruz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
    1. 3.7.2018 09:50
    2. Güncelleme: 3.7.2018 09:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den 3 Temmuz açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN