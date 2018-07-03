Hedefleri, oyun anlayışı ve oyunculardan istedikleri hakkında konuşan Cocu, takım olmanın öneminden bahsetti. Sözlerine F.Bahçe'deki günlerini değerlendirerek başlayan Hollandalı, "Kendimi iyi hissediyorum. Son derece pozitif duygular içindeyim. Antrenmanlarımız da başladığı için memnunum; çünkü bizim için en önemlisi idmanlarda oyuncuları tanıma" dedi.