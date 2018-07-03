Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan transfer açıklaması
Hedefleri, oyun anlayışı ve oyunculardan istedikleri hakkında konuşan Cocu, takım olmanın öneminden bahsetti. Sözlerine F.Bahçe'deki günlerini değerlendirerek başlayan Hollandalı, "Kendimi iyi hissediyorum. Son derece pozitif duygular içindeyim. Antrenmanlarımız da başladığı için memnunum; çünkü bizim için en önemlisi idmanlarda oyuncuları tanıma" dedi.
- 3.7.2018
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
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