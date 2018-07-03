Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan açıklaması

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> açıklaması

    Hedefleri, oyun anlayışı ve oyunculardan istedikleri hakkında konuşan Cocu, takım olmanın öneminden bahsetti. Sözlerine F.Bahçe'deki günlerini değerlendirerek başlayan Hollandalı, "Kendimi iyi hissediyorum. Son derece pozitif duygular içindeyim. Antrenmanlarımız da başladığı için memnunum; çünkü bizim için en önemlisi idmanlarda oyuncuları tanıma" dedi.

    1. 3.7.2018
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