Fenerbahçe hocası Cocu’nun yeni Van Ginkel’i Eljif – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    hocası Cocu’nun yeni ’i Eljif

    Fenerbahçe hocası Cocu’nun yeni Van Ginkel’i Eljif

    , Cocu'nun 'de vazgeçemediği isimdi. Hollandalı hoca, F.Bahçe'de de bu stilde bir oyuncu ile oynayacak.

    , Cocu'nun 'de vazgeçemediği isimdi. Hollandalı hoca, F.Bahçe'de de bu stilde bir oyuncu ile oynayacak. arayışları sürürken, Cocu yerli alternatifleri de değerlendiriyor. Bu isimlerden biri de Eljif Elmas. Cocu, genç oyuncunun üzerine adeta titriyor. 18 yaşındaki Makedon futbolcu, top tekniği ve son paslardaki başarısıyla Cocu'yu daha şimdiden etkilemeyi başardı.

    1. 3.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe hocası Cocu’nun yeni Van Ginkel’i Eljif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN