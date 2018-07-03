Fenerbahçe hocası Cocu’nun yeni Van Ginkel’i Eljif
Van Ginkel, Cocu'nun PSV'de vazgeçemediği isimdi. Hollandalı hoca, F.Bahçe'de de bu stilde bir oyuncu ile oynayacak.
Van Ginkel, Cocu'nun PSV'de vazgeçemediği isimdi. Hollandalı hoca, F.Bahçe'de de bu stilde bir oyuncu ile oynayacak. Transfer arayışları sürürken, Cocu yerli alternatifleri de değerlendiriyor. Bu isimlerden biri de Eljif Elmas. Cocu, genç oyuncunun üzerine adeta titriyor. 18 yaşındaki Makedon futbolcu, top tekniği ve son paslardaki başarısıyla Cocu'yu daha şimdiden etkilemeyi başardı.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Fenerbahçe hocası Cocu’nun yeni Van Ginkel’i Eljif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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