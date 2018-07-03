Fenerbahçe hocası Cocu’nun yeni Van Ginkel’i Eljif

Van Ginkel, Cocu'nun PSV'de vazgeçemediği isimdi. Hollandalı hoca, F.Bahçe'de de bu stilde bir oyuncu ile oynayacak. Transfer arayışları sürürken, Cocu yerli alternatifleri de değerlendiriyor. Bu isimlerden biri de Eljif Elmas. Cocu, genç oyuncunun üzerine adeta titriyor. 18 yaşındaki Makedon futbolcu, top tekniği ve son paslardaki başarısıyla Cocu'yu daha şimdiden etkilemeyi başardı.