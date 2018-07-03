Fenerbahçe, Afra ve Aydın'ı açıkladı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçe, Afra ve Aydın'ı açıkladı

    Fenerbahçe, Afra ve Aydın'ı açıkladı

    Fenerbahçe Spor Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ve 'ın atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan bildirimde, Sina Afra'nın Ahmet 'ten boşalan üyeliğe, 'ın ise 'dan boşalan üyeliğe atandığı açıklandı.

    ?Fenerbahçe Spor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.07.2018 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmiş ve muvafakatlarını sunan;

    Sayın , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet 'ün görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere ve;
    Sayın , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın 'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini
    tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere;
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulumuzun 529 sayılı kararı ile seçilmişlerdir."

    1. 3.7.2018 21:37
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