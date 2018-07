Phillip Cocu oyun felsefesini açıkladı

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Cocu, "Son derece pozitif duygular içerisindeyim. Antrenmanlarımız da başladığı için son derece memnunum; çünkü bizim için en önemlisi antrenmanlara başlayarak oyuncuları tanımak ve bunun en iyi yolu da sahada yapılabilir. Şu an doğru yoldayız" diye konuştu.



"BU FORMAYI GİYDİĞİMİZ İÇİN GURUR DUYMALIYIZ"

Kulübü en iyi noktaya getirmek için çok çalışacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Futbolda bilmemiz gereken bir nokta var, o da; futbolda pozitif bir ortam oluşturduğunuzda ve kafanıza bu tarz düşünceleri yerleştirdiğinizde hedeflerinize ulaşmak için bir adım atmış oluyorsunuz. Bizim amacımız kendi içerimizde harika bir ortam oluşturmak. Hedeflerimize ulaşmak için bunun temel nokta olduğunu düşünüyoruz. Gerek teknik ekibimizle gerek çalışanlarımızla gerekse futbolcularımızla her maça hazır olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımımızı yeni sezona en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Sahaya çıktığımız her maçta şunu göstermeliyiz: Biz bu takımı temsil ediyor olmaktan, bu formayı giyiyor olmaktan gurur duyuyor olmalıyız. Bir aile ortamı oluşturmalıyız. Olumlu davranışlar içerisinde olmalıyız ve pozitif düşünerek bu inancımızı korumalıyız. Bir şeyi başarmanın yolu, öncelikle ona inanmaktan geçiyor. Gerçekten yürekten inanırsak o zaman şansımızın çok büyük olduğuna inanırım, her zaman. Hiçbir şey kimseye bedavadan hediye edilmiyor ve kendimizi adamak zorundayız. İnanmanın yanında çok çalışmalıyız. Hedeflerimiz konusunda istekli olmalıyız. Takımımızı teknik ve fiziki anlamda en iyi şekilde hazırlayacağız. İyi bir sezon geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Herhangi bir şeye söz veremem ama şunun altını çiziyorum: Bu kulübü en iyi şekilde temsil etmek ve en iyi noktalara getirmek için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.



"BENİM FELSEFEM; TOPA SAHİP OLAN YARATICI BİR TAKIM"

Futbol felsefesinin topa sahip olan yaratıcı bir takım olduğunu söyleyen Cocu, "Fenerbahçe gibi büyük takımlar saha içerisinde her zaman inisiyatif almalı. Benim felsefem de; topa sahip olan yaratıcı bir takım oluşturmaktır. Ben her zaman sahada böyle bir takım görmek isterim. Aynı zamanda saha içerisinde doğru dengeyi yakalamamız gerekiyor. Oyunu domine eden, doğru kombinasyonları oyuna yansıtan, oyun kuran ve yaratıcılığı sahada gösteren bir takım olmalıyız. Tüm bunlarla beraber doğru bir karışımı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu karışımı iyi bir şekilde yaparsanız maç kazanma yolunda bir adım atmış oluyorsunuz. Biz maç kazanmak ve iyi skorlar almak zorundayız. Ben hiçbir şeyde kaybetmeyi kesinlikle sevmem. Takımımız da bu yönde oynamalı. Maçın son saniyesine kadar en iyi skoru alabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Futbol oynama şeklimiz böyle olmalı ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Benim futbol prensibimde, pas ve pas çalışmaları çok önemlidir. Aynı zamanda hızlı bir şekilde o pasları yapabilirseniz, zaman kazanır ve daha üretken olurken; rakibinizin de bir adım önüne geçmiş olursunuz. Temel prensibim; oyun kuran, oyunu domine eden bir takım şeklinde olacak. Hücumdayken her zaman yaratıcı olmaya gayret göstereceğiz. Bu nedenle kanat ve forvet oyuncularımız top bizdeyken yeteneklerini gösterebilme adına bir serbestliğe sahip olacaklar. Ama topsuz oyunda da disipline kesinlikle ihtiyacımız var. Yoksa rakiplerimiz çok canımızı yakar ve kontra ataklardan başımıza iş açabiliriz. Dediğim gibi yumuşak bir futbol oynamamalıyız. O dengeyi iyi bir şekilde sağlamalıyız. Bu dengeyi sağlarsak hem içeride hem de dışarıda inisiyatif alan ve oyunu domine eden bir takım olabiliriz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE LİGİ'Nİ VE MÜCADELE EDEN TAKIMLARI TANIMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yardımcısıyla beraber çok fazla maç izleyerek Türkiye'yi tanımaya çalıştığını ifade eden Cocu, "Türkiye Ligi'ni, Hollanda Ligi kadar iyi tanımıyorum, bu gerçeği değiştiremeyiz. Ancak şu anda yardımcım Chris ile beraber çok fazla maç izliyoruz. Türkiye'de maçlar nasıl oynanıyor? Bunu analiz etmeye çalışıyoruz. Tabii ki zor bir lig ve bu konuya hakimiz. Hem oyuncu olarak hem de antrenör olarak Türk takımlarıyla karşılaştık. Şu anda bizim yapabileceğimiz şey, Türkiye Ligi'yle ilgili çok fazla bilgi edinebilmek. En iyi şekilde Türkiye Ligi'ni ve ligde mücadele eden takımları tanımaya çalışıyoruz. Bu konuya çok fazla zamanımızı da harcamamız gerektiğini biliyoruz. Nitekim benim işim de bu. Ben, Türkiye Ligi'yle ilgili en iyi fotoğrafı şu anda oluşturmak zorundayım. Takımımı da en iyi şekilde hazırlamam gerekiyor. Bizim şu anda Türkiye Ligi'ni doğru analiz edebilmemiz, maçları kazanmamız ve kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu.