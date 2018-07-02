Fenerbahçe'de Salih Uçan, Cocu'nın beğenisini kazandı

Yetenekleri sayesinde Roma'ya giden ancak tutunamayan Salih Uçan geride kalan sezonu da Sion'da geçirmişti. Teknik direktör Phillip Cocu'nun "Herkesi görmek istiyorum" mesajı üzerine 24 yaşındaki futbolcu da sezon başı hazırlıklarında yer aldı. Hollandalı çalıştırıcı, yüksek bir tekniğe sahip olan Salih Uçan'ın şu ana kadarki performansından etkilendi.