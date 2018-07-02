Fenerbahçe'de Salih Uçan, Cocu'nın beğenisini kazandı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de , Cocu'nın beğenisini kazandı

    Fenerbahçe'de Salih Uçan, Cocu'nın beğenisini kazandı

    Yetenekleri sayesinde Roma'ya giden ancak tutunamayan geride kalan sezonu da Sion'da geçirmişti.

    Yetenekleri sayesinde Roma'ya giden ancak tutunamayan geride kalan sezonu da Sion'da geçirmişti. Teknik direktör Phillip Cocu'nun "Herkesi görmek istiyorum" mesajı üzerine 24 yaşındaki futbolcu da sezon başı hazırlıklarında yer aldı. Hollandalı çalıştırıcı, yüksek bir tekniğe sahip olan Salih Uçan'ın şu ana kadarki performansından etkilendi.

    1. 2.7.2018
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