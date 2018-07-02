Fenerbahçe'de Max Meyer sesleri – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de sesleri

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/max-meyer?id=e3cd6baf-1ab1-4816-90a6-d56796e378d6" class="" rel="tag">Max Meyer</a> sesleri

    , ile yollarını ayıran 'i isteyen takımlar arasında 'nin da adını yazdı.

    , ile yollarını ayıran 'i isteyen takımlar arasında 'nin da adını yazdı. Ancak sarı-lacivertlilerin bu için ciddi rakipleri var. Haberde 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu , ve 'in de istediği kaydedildi. Güçlü rakipleri karşısında Kanarya'nın Meyer transferinde iş bir hayli zor.

    1. 2.7.2018
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