Bild Gazetesi, Schalke ile yollarını ayıran Max Meyer'i isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin da adını yazdı. Ancak sarı-lacivertlilerin bu transfer için ciddi rakipleri var. Haberde 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu Arsenal, Liverpool ve Atletico Madrid'in de istediği kaydedildi. Güçlü rakipleri karşısında Kanarya'nın Meyer transferinde iş bir hayli zor.