Fenerbahçe'de Max Meyer sesleri
Bild Gazetesi, Schalke ile yollarını ayıran Max Meyer'i isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin da adını yazdı.
Bild Gazetesi, Schalke ile yollarını ayıran Max Meyer'i isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin da adını yazdı. Ancak sarı-lacivertlilerin bu transfer için ciddi rakipleri var. Haberde 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu Arsenal, Liverpool ve Atletico Madrid'in de istediği kaydedildi. Güçlü rakipleri karşısında Kanarya'nın Meyer transferinde iş bir hayli zor.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Fenerbahçe'de Max Meyer sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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