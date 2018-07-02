Fenerbahçe'de hazırlık maçı programı belli oldu – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de hazırlık maçı programı belli oldu

    Fenerbahçe'de hazırlık maçı programı belli oldu

    hazırlıklarına 'da başlayan 'de oynanacak hazırlık maçlarının programı belli oldu.

    Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarına başlayan 'de, bu kapsamda yapılacak hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-lacivertli takım ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacak.

    Öte yandan Fenerbahçe hazırlıklarını tarihleri arasında 'nin Lozan şehrinde sürdürecek.

    Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı şöyle:

    7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor ( Stadyumu)

    10-18 Temmuz arası İsviçre'nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı,

    14 Temmuz Cumartesi – Lozan FK

    18 Temmuz Çarşamba - Fulham

    21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

    1 Ağustos Çarşamba – Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

    1. 2.7.2018 14:38
    2. Güncelleme: 2.7.2018 16:24
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