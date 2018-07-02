Fenerbahçe'de Phillip Cocu kanunları kısa sürede kendini hissettiriyor. Hollandalı çalıştırıcı, camianın isteği doğrultusunda sarı-lacivertlilere hücum futbolu oynatmak için kolları sıvadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı ilk olarak geçtiğimiz yılın istatistiklerini incelemeye aldı. Kanarya geçen sezonun en golcü takımı olmasına rağmen hücum istatistikleri Cocu'yu memnun etmedi. Genç çalıştırıcıya göre Fenerbahçe'nin hücum potansiyeli çok daha yüksek seviyede.

