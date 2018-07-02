Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan şut emri
Fenerbahçe'de Phillip Cocu kanunları kısa sürede kendini hissettiriyor. Hollandalı çalıştırıcı, camianın isteği doğrultusunda sarı-lacivertlilere hücum futbolu oynatmak için kolları sıvadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı ilk olarak geçtiğimiz yılın istatistiklerini incelemeye aldı. Kanarya geçen sezonun en golcü takımı olmasına rağmen hücum istatistikleri Cocu'yu memnun etmedi. Genç çalıştırıcıya göre Fenerbahçe'nin hücum potansiyeli çok daha yüksek seviyede.
- 2.7.2018
- Premier Lig ekibi Fulham ve West Bromwich Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor!
- Galatasaray Trezeguet'nin alternatifini belirledi: Belçika'lı Nacer Chadli
- Fenerbahçe'den orta saha transferlerine 10 yılda 92 milyon Euro!
- Galatasaray'da üç hedef var: Ahmed Musa, Denayer ve Ndiaye
- Fenerbahçe'nin yeni stoperi Rennes'den: Ramy Bensebaini
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
-
Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan şut emri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.