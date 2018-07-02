Fenerbahçe sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> sağlık kontrolünden geçti

    Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu öncesi sağlık kontrollerinden geçti.

    'de 2018-2019 sezonu öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri Ulus'ta bulunan bir hastanede gerçekleştirildi. Efor ve EKG testinden geçen sarı-lacivertli futbolcular, EKO ve kardiyoloji tetkikleri ile sağlık kontrolünü tamamladı.

    Milli takımlarda bulunan , Şener Özbayraklı, ve Nabil Dirar'ın yanı sıra de sağlık kontrolüne katılmadı.
    1. 2.7.2018 11:55
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