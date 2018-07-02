Arsenal'in serbest bıraktığı Wilshere Fenerbahçe'ye göz kırptı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'in serbest bıraktığı Wilshere 'ye göz kırptı

    Arsenal'in serbest bıraktığı Wilshere Fenerbahçe'ye göz kırptı

    Sarı-lacivertlilerin radarındaki 26 yaşındaki yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi. “Ada harici liglerde de oynarım” diyerek sinyalini verdi.

    Sarı-lacivertlilerin bu yaz dönemi transferinde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz hafta 'a gelip stadı gezdiği kaydedilen 26 yaşındaki futbolcunun son yaptığı açıklama sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı. 'a konuşan Wilshere "Transferim için aceleci davranmıyorum. Son günü beklemem ama sabırlıyım. 'i sevdiğimi herkes bilir" dedi. "Eğer doğru bir teklif gelirse yurt dışına da gitmeye hazırım" sözleriyle F.Bahçe'yi işaret ettiği vurgulandı. , geçtiğimiz hafta Jack Wilshere ile görüşüp şartlarını sunmuştu. 26 yaşındaki futbolcu tüm teklifleri değerlendirip kararını verecek. Ancak Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

    ARTIK ÇOK FİT
    İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından olan Wilshere kötü yaşam biçimi nedeniyle beklenilen patlamayı yapamamıştı. Kariyerinin elden gittiğini gören ve kendine gelen 26 yaşındaki oyuncu vegan beslenme tarzına geçmişti ve "En fit dönemimdeyim" ifadesini kullanmıştı.

    1. 2.7.2018
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