Arsenal'in serbest bıraktığı Wilshere Fenerbahçe'ye göz kırptı

Sarı-lacivertlilerin bu yaz dönemi transferinde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında Jack Wilshere geliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelip stadı gezdiği kaydedilen 26 yaşındaki futbolcunun son yaptığı açıklama sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı. Sky Sports'a konuşan Wilshere "Transferim için aceleci davranmıyorum. Son günü beklemem ama sabırlıyım. Premier Lig'i sevdiğimi herkes bilir" dedi. "Eğer doğru bir teklif gelirse yurt dışına da gitmeye hazırım" sözleriyle F.Bahçe'yi işaret ettiği vurgulandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Jack Wilshere ile görüşüp şartlarını sunmuştu. 26 yaşındaki futbolcu tüm teklifleri değerlendirip kararını verecek. Ancak Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.



ARTIK ÇOK FİT

İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından olan Wilshere kötü yaşam biçimi nedeniyle beklenilen patlamayı yapamamıştı. Kariyerinin elden gittiğini gören ve kendine gelen 26 yaşındaki oyuncu vegan beslenme tarzına geçmişti ve "En fit dönemimdeyim" ifadesini kullanmıştı.