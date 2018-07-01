Roberto Soldado: ‘Fenerbahçe'de yeni bir dönem başladı’ – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Roberto : ‘'de yeni bir dönem başladı’

    Roberto <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>: ‘<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de yeni bir dönem başladı’

    forvet , yine başlayan çalışmalar için "Takım gerçekten son derece istekli bir başlangıç yaptı. Yeni bir hocamız var ve kulübümüzde yeni bir dönem başladı. Bu dönemde şampiyonluk istiyoruz" dedi.

    forvet , yine başlayan çalışmalar için "Takım gerçekten son derece istekli bir başlangıç yaptı. Yeni bir hocamız var ve kulübümüzde yeni bir dönem başladı. Bu dönemde şampiyonluk istiyoruz" dedi.

    1. 1.7.2018
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