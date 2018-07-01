Roberto Soldado: ‘Fenerbahçe'de yeni bir dönem başladı’
İspanyol forvet Soldado, yine başlayan çalışmalar için "Takım gerçekten son derece istekli bir başlangıç yaptı. Yeni bir hocamız var ve kulübümüzde yeni bir dönem başladı. Bu dönemde şampiyonluk istiyoruz" dedi.
- 1.7.2018
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Fenerbahçe'de Salih Uçan, Cocu'nın beğenisini kazandı
Toplam 1
Yorum
REAL FB Ozan , Alper ; Salih 2 cm ilerlemediler, beceri ve yetenek yoksunu bunlar... Adam olmazlar, bosa umut baglamayin...
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Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var
Toplam 1
Yorum
REAL FB Aman vermeyin, Gelecegin Yildizi! 40 Milyona satariz!!! Sisirin bakalim basin,
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Galatasaray taraftarı Ryan Donk'un yeni sözleşmesine tepki gösterdi
Toplam 2
Yorum
öğretici donkun yüklü bir miktar alacağımı vardı kulüpten acaba ? bu alacakları da bu anlaşmaya dahilmi edildi ? bence böyle bir şey var, bu işte !
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