Fenerbahçe'de Roman Neustädter ve Carlos Kameni takım arıyor – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de Neustädter ve Carlos takım arıyor

    Fenerbahçe'de Roman Neustädter ve Carlos Kameni takım arıyor

    , ile 'ye kendilerine takım bulmaları için ekstra izin verdi.

    , ile 'ye kendilerine takım bulmaları için ekstra izin verdi. Roman; ve 'da bazı temaslarda bulundu. Kameni'nin ise şimdilik hiçbir görüşme yapmadığı ve teklif almadığı bildirildi.

    1. 1.7.2018
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