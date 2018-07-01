Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe dünü de çift antrenmala geçirdi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki çalışmalarda koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdü. Tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut alışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.



KONTROLLER SÜRÜYOR

Kanarya'da antrenmanlar devam ederken sağlık kontrolleri de devam ediyor. İsmail Köybaşı, Giuliano, Roberto Soldado, Valbuena, Mehmet Ekici, Aatıf'ın kontrolleri yapıldı. Tüm futbolcular turp gibi çıktı.



TOPUK SEVİNCİ

Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez sezon başı hazırlıkları için Topuk Yaylası'na gitmedi. Futbolcuların gitmek istemediği tesisler için Cocu da "Sürekli sis varmış. Çalışmalarımızı olumsuz etkiler" diye konuştu.