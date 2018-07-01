Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Cocu önderliğinde çift idmanla devam etti – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    hazırlıklarına Cocu önderliğinde çift idmanla devam etti

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıklarına Cocu önderliğinde çift idmanla devam etti

    Cocu, pas çalışmalarına büyük önem veriyor.

    Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor. dünü de çift antrenmala geçirdi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki çalışmalarda koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdü. Tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut alışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

    KONTROLLER SÜRÜYOR
    Kanarya'da antrenmanlar devam ederken sağlık kontrolleri de devam ediyor. , Giuliano, , Valbuena, , Aatıf'ın kontrolleri yapıldı. Tüm futbolcular turp gibi çıktı.

    TOPUK SEVİNCİ
    yıllar sonra ilk kez sezon başı hazırlıkları için 'na gitmedi. Futbolcuların gitmek istemediği tesisler için Cocu da "Sürekli sis varmış. Çalışmalarımızı olumsuz etkiler" diye konuştu.

    1. 1.7.2018
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