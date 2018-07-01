Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Cocu önderliğinde çift idmanla devam etti
Cocu, pas çalışmalarına büyük önem veriyor.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe dünü de çift antrenmala geçirdi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki çalışmalarda koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdü. Tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut alışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
KONTROLLER SÜRÜYOR
Kanarya'da antrenmanlar devam ederken sağlık kontrolleri de devam ediyor. İsmail Köybaşı, Giuliano, Roberto Soldado, Valbuena, Mehmet Ekici, Aatıf'ın kontrolleri yapıldı. Tüm futbolcular turp gibi çıktı.
TOPUK SEVİNCİ
Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez sezon başı hazırlıkları için Topuk Yaylası'na gitmedi. Futbolcuların gitmek istemediği tesisler için Cocu da "Sürekli sis varmış. Çalışmalarımızı olumsuz etkiler" diye konuştu.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Cocu önderliğinde çift idmanla devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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