Yeni sezon hazırlıklarına yeni hocası Cocu'yla start veren Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam, işi başından sıkı tutmaya başladı. Sarı-lacivertli oyunculara hem güler yüzünü hem de sert yüzünü bir arada gösterdi. Futbolcularıyla toplantı yapan Cocu, sürekli olarak takım olmanın öneminden bahsederken, Fenerbahçe'de oynadıkları için kendilerini şanslı görmeleri gerektiğini vurguladı. "Her biriniz ayrı ayrı yetenekler, özel oyuncularsınız" diyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, rekabeti sevdiğini ve formayı hak edene vereceğini belirtip şunları söyledi:



