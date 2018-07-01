Fenerbahçe teknik direktörü Cocu: "Geçen seneyi unutun"
Yeni sezon hazırlıklarına yeni hocası Cocu'yla start veren Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam, işi başından sıkı tutmaya başladı. Sarı-lacivertli oyunculara hem güler yüzünü hem de sert yüzünü bir arada gösterdi. Futbolcularıyla toplantı yapan Cocu, sürekli olarak takım olmanın öneminden bahsederken, Fenerbahçe'de oynadıkları için kendilerini şanslı görmeleri gerektiğini vurguladı. "Her biriniz ayrı ayrı yetenekler, özel oyuncularsınız" diyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, rekabeti sevdiğini ve formayı hak edene vereceğini belirtip şunları söyledi:
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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