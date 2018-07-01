Damien Comolli: "Fenerbahçe'ye para için gelmesinler"
Sportif Direktör Damien Comolli, tercihi para olan genç oyuncuları asla transfer etmeyeceğini söyledi, F.Bahçe’yi övdü
Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, kulüp dergisine konuştu. Fransız futbol adamı "Liverpool'dan 2012'de ayrıldım ve o tarihden bu yana hiçbir takımda görev almadım. Çok teklif geldi ancak hiçbiri beni tatmin etmedi. F.Bahçe'nin projesi ise etkiledi ve kabul ettim" dedi. F.Bahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu belirten Comolli, altyapıya odaklanacaklarını kaydedip "F.Bahçe'nin scouting sistemini geliştirilmeli. Ancak bir oyuncu para için geliyorsa asla gelmemeli. Gençleri, tesislerimizle, tarihimizle etkilemeliyiz" dedi.
FORMALARA DA İLGİ ÇOK YOĞUN
Kombine biletlerde olduğu gibi formalara da yoğun bir ilgi var. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun aksine formaları da tekrar almaya başladı. Yeni sezon formalarının çıkmasından sonra satışların patlaması bekleniyor.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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