Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, kulüp dergisine konuştu. Fransız futbol adamı "Liverpool'dan 2012'de ayrıldım ve o tarihden bu yana hiçbir takımda görev almadım. Çok teklif geldi ancak hiçbiri beni tatmin etmedi. F.Bahçe'nin projesi ise etkiledi ve kabul ettim" dedi. F.Bahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu belirten Comolli, altyapıya odaklanacaklarını kaydedip "F.Bahçe'nin scouting sistemini geliştirilmeli. Ancak bir oyuncu para için geliyorsa asla gelmemeli. Gençleri, tesislerimizle, tarihimizle etkilemeliyiz" dedi.



FORMALARA DA İLGİ ÇOK YOĞUN

Kombine biletlerde olduğu gibi formalara da yoğun bir ilgi var. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun aksine formaları da tekrar almaya başladı. Yeni sezon formalarının çıkmasından sonra satışların patlaması bekleniyor.