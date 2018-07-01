Damien Comolli: "Fenerbahçe'ye para için gelmesinler" – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Damien Comolli: "'ye için gelmesinler"

    Damien Comolli: "<a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye <a href="/index/para?id=e26e010d-d8af-4757-a021-5b23ece182a7" class="" rel="tag">para</a> için gelmesinler"

    Sportif Direktör Damien Comolli, tercihi olan genç oyuncuları asla transfer etmeyeceğini söyledi, F.Bahçe’yi övdü

    sportif direktörü Comolli, kulüp dergisine konuştu. Fransız futbol adamı "'dan 2012'de ayrıldım ve o tarihden bu yana hiçbir takımda görev almadım. Çok teklif geldi ancak hiçbiri beni tatmin etmedi. F.Bahçe'nin projesi ise etkiledi ve kabul ettim" dedi. F.Bahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu belirten Comolli, altyapıya odaklanacaklarını kaydedip "F.Bahçe'nin scouting sistemini geliştirilmeli. Ancak bir oyuncu için geliyorsa asla gelmemeli. Gençleri, tesislerimizle, tarihimizle etkilemeliyiz" dedi.

    FORMALARA DA İLGİ ÇOK YOĞUN
    Kombine biletlerde olduğu gibi formalara da bir var. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun aksine formaları da tekrar almaya başladı. Yeni sezon formalarının çıkmasından sonra satışların patlaması bekleniyor.

    1. 1.7.2018
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