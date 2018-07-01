Ali Koç: "Fenerbahçe'nin tarifsiz gücü sahada olacak"
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yıkılmaz bir duvar olduklarını belirtip, güçlerini herkesin hissedeceğini ifade etti
Sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı Ali Koç, resmi dergide kaleme aldığı yazıyla camiaya seslendi. Başkan Ali Koç, "Kurduğumuz hayaller ve taraftarımızdan aldığımızla sonsuz güç ile yeni bir yolculuğa umutla merhaba dedik. Camiamızdan aldığımız bu tarifsiz güç ve potansiyeli, futbolcularımız sahaya, diğer sporcularımız parkeye yansıtacak. Bu heyecan ve sorumlulukla sezon sonu kalkacak her bir kupa da birlik ve beraberliğimizin en somut örneği olacak" ifadelerini kullandı.
'KUMPASI UNUTMAYIZ'
Ali Koç yazısında 3 Temmuz süreci hakkında görüşlerini şu sözlerle açıkladı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve spor tarihimizin en büyük kumpaslarnıdan biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün varlığına yapılan 3 Temmuz alçak saldırısının üzerinden tam 7 yıl geçti. Bizler bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız, kulübümüze verilen maddi hasarların tazmini için gereken adımları atacağız"
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Ali Koç: "Fenerbahçe'nin tarifsiz gücü sahada olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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