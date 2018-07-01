Ali Koç: "Fenerbahçe'nin tarifsiz gücü sahada olacak" – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "'nin tarifsiz gücü sahada olacak"

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>: "<a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin tarifsiz gücü sahada olacak"

    F.Bahçe Başkanı , yıkılmaz bir duvar olduklarını belirtip, güçlerini herkesin hissedeceğini ifade etti

    Sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı , resmi dergide kaleme aldığı yazıyla camiaya seslendi. Başkan , "Kurduğumuz hayaller ve taraftarımızdan aldığımızla sonsuz güç ile yeni bir yolculuğa umutla merhaba dedik. Camiamızdan aldığımız bu tarifsiz güç ve potansiyeli, futbolcularımız sahaya, diğer sporcularımız parkeye yansıtacak. Bu heyecan ve sorumlulukla sezon sonu kalkacak her bir kupa da birlik ve beraberliğimizin en somut örneği olacak" ifadelerini kullandı.

    'KUMPASI UNUTMAYIZ'
    Ali Koç yazısında 3 Temmuz süreci hakkında görüşlerini şu sözlerle açıkladı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve spor tarihimizin en büyük kumpaslarnıdan biri olan Spor Kulübü'nün varlığına yapılan 3 Temmuz alçak saldırısının üzerinden tam 7 yıl geçti. Bizler bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız, kulübümüze verilen maddi hasarların tazmini için gereken adımları atacağız"

    1. 1.7.2018
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