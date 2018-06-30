Zaman zaman Fransa'ya döneceği öne sürülen Mathieu Valbuena için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberde Valbuena ile St.Etienne'in ilgilendiği kaydedildi. Nasri ve Ben Arfa'dan sonra kulübün gündemindeki 3. isim olduğunun altı çizildi.