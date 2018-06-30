Fransız basınına göre Valbuena için St.Etienne devrede
Zaman zaman Fransa'ya döneceği öne sürülen Mathieu Valbuena için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Zaman zaman Fransa'ya döneceği öne sürülen Mathieu Valbuena için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberde Valbuena ile St.Etienne'in ilgilendiği kaydedildi. Nasri ve Ben Arfa'dan sonra kulübün gündemindeki 3. isim olduğunun altı çizildi.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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