Fransız basınına göre Valbuena için St.Etienne devrede – Fotomaç – 30 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    basınına göre Valbuena için St.Etienne devrede

    <a href="/index/fransiz?id=5fbed42c-dedb-483f-9917-14b5069eac37" class="" rel="tag">Fransız</a> basınına göre Valbuena için St.Etienne devrede

    Zaman zaman 'ya döneceği öne sürülen için yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Zaman zaman 'ya döneceği öne sürülen için yeni bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan haberde Valbuena ile St.Etienne'in ilgilendiği kaydedildi. ve Ben Arfa'dan sonra kulübün gündemindeki 3. isim olduğunun altı çizildi.

    1. 30.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    basınına göre Valbuena için St.Etienne devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN