Fenerbahçe’ye sıcak para

Fenerbahçe, sermaye artırımına gitti. KAP'a "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden % 250 nominal 70.7 milyon TL artırılarak 98 milyon 980 bin TL çıkarılmasına ve rüçhan hakkının 5 TL olmasına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Kasaya 353.5 milyon TL sıcak para girecek.