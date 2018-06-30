Fenerbahçe’ye sıcak para – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ye sıcak para

    Fenerbahçe’ye sıcak para

    'de yönetim sıcak para sıkıntısını çözdü.

    , sermaye artırımına gitti. KAP'a "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden % 250 nominal 70.7 milyon artırılarak 98 milyon 980 bin TL çıkarılmasına ve rüçhan hakkının 5 TL olmasına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Kasaya 353.5 milyon TL sıcak para girecek.

    1. 30.6.2018
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