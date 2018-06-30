Fenerbahçe’ye sıcak para
Fenerbahçe'de yönetim sıcak para sıkıntısını çözdü.
Fenerbahçe, sermaye artırımına gitti. KAP'a "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden % 250 nominal 70.7 milyon TL artırılarak 98 milyon 980 bin TL çıkarılmasına ve rüçhan hakkının 5 TL olmasına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Kasaya 353.5 milyon TL sıcak para girecek.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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