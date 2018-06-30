Fenerbahçe'nin istediği Mina, Barça’da kalmak istiyor

Fenerbahçe'ni transferi için Barcelona ile anlaştığı yolundaki iddialar henüz doğrulanmayan Yerry Mina, Barça'da devam etmek istediğini açıkladı. Attığı gollerle Kamerun'u Dünya Kupası'nda uçuran 1.95'lik stoper, "Hayalim Barcelona'da da tarih yazmak" dedi.