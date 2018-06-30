Fenerbahçe'nin istediği Mina, Barça’da kalmak istiyor – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin istediği , ’da kalmak istiyor

    Fenerbahçe'nin istediği Mina, Barça’da kalmak istiyor

    'ni  transferi için ile anlaştığı yolundaki iddialar henüz doğrulanmayan Yerry , 'da devam etmek istediğini açıkladı.

    'ni transferi için ile anlaştığı yolundaki iddialar henüz doğrulanmayan Yerry , 'da devam etmek istediğini açıkladı. Attığı gollerle Kamerun'u 'nda uçuran 1.95'lik stoper, "Hayalim Barcelona'da da tarih yazmak" dedi.

    1. 30.6.2018
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