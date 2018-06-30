Fenerbahçe'nin istediği Mina, Barça’da kalmak istiyor
Fenerbahçe'ni transferi için Barcelona ile anlaştığı yolundaki iddialar henüz doğrulanmayan Yerry Mina, Barça'da devam etmek istediğini açıkladı.
Fenerbahçe'ni transferi için Barcelona ile anlaştığı yolundaki iddialar henüz doğrulanmayan Yerry Mina, Barça'da devam etmek istediğini açıkladı. Attığı gollerle Kamerun'u Dünya Kupası'nda uçuran 1.95'lik stoper, "Hayalim Barcelona'da da tarih yazmak" dedi.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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