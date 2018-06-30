Fenerbahçe'nin genç yıldızı 18’lik Mahsun’a Sporting Lizbon yolu – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin genç yıldızı 18’lik Mahsun’a yolu

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı 18’lik Mahsun’a Sporting Lizbon yolu

    'nin altyapısında oynayan ve daha önce adı ile anılan , bu yaz döneminde forması giyebilir.

    'nin altyapısında oynayan ve daha önce adı ile anılan , bu yaz döneminde forması giyebilir. 18 yaşındaki futbolcunun menajeri Samet Süner, "Sporting yetkilileri sezon boyunca Mahsun'u izledi. Transferi her an gerçekleşebilir" dedi.

    1. 30.6.2018
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