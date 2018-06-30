Fenerbahçe'nin genç yıldızı 18’lik Mahsun’a Sporting Lizbon yolu

Fenerbahçe'nin altyapısında oynayan ve daha önce adı Real Betis ile anılan Mahsun Çapkan, bu yaz döneminde Sporting Lizbon forması giyebilir. 18 yaşındaki futbolcunun menajeri Samet Süner, "Sporting yetkilileri sezon boyunca Mahsun'u izledi. Transferi her an gerçekleşebilir" dedi.