Fenerbahçe'nin genç yıldızı 18’lik Mahsun’a Sporting Lizbon yolu
Fenerbahçe'nin altyapısında oynayan ve daha önce adı Real Betis ile anılan Mahsun Çapkan, bu yaz döneminde Sporting Lizbon forması giyebilir.
Fenerbahçe'nin altyapısında oynayan ve daha önce adı Real Betis ile anılan Mahsun Çapkan, bu yaz döneminde Sporting Lizbon forması giyebilir. 18 yaşındaki futbolcunun menajeri Samet Süner, "Sporting yetkilileri sezon boyunca Mahsun'u izledi. Transferi her an gerçekleşebilir" dedi.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı 18’lik Mahsun’a Sporting Lizbon yolu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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