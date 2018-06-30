Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Cocu önderliğinde sürüyor
Kanarya sezon hazırlıkları kapsamında iki yurt dışı kampı yapacak.
Kanarya sezon hazırlıkları kapsamında iki yurt dışı kampı yapacak. İlk yurt dışı kampını 9-18 Temmuz'da gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler, ikinci kampı ise hazırlık turnuvaları için yapacak. Takım önceki sezonların aksine Topuk Yaylası'na bu yıl gitmeyecek.
FEYENOORD İLE MAÇ YAPACAK
Hollanda takımı Feyenoord, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya heabından yapılan paylaşımda sarı-lacivertli takım ile 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de hazırlık karşılaşması yapılacağı açıklandı.
6 OYUNCU VE VOLKAN YOK
Dünkü idmanda milli takımlarının kamplarına katıldıkları için izinli olan Topal, Şener, Hasan Ali, Neustaedter, Dirar ve Kameni yer almadı. Bu 6 futbolcunun da 3 Temmuz'da takıma dahil olacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmesi henüz uzatılmayan Volkan da çalışmada yoktu.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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