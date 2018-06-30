Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Cocu önderliğinde sürüyor

Kanarya sezon hazırlıkları kapsamında iki yurt dışı kampı yapacak. İlk yurt dışı kampını 9-18 Temmuz'da gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler, ikinci kampı ise hazırlık turnuvaları için yapacak. Takım önceki sezonların aksine Topuk Yaylası'na bu yıl gitmeyecek.



FEYENOORD İLE MAÇ YAPACAK

Hollanda takımı Feyenoord, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya heabından yapılan paylaşımda sarı-lacivertli takım ile 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de hazırlık karşılaşması yapılacağı açıklandı.



6 OYUNCU VE VOLKAN YOK

Dünkü idmanda milli takımlarının kamplarına katıldıkları için izinli olan Topal, Şener, Hasan Ali, Neustaedter, Dirar ve Kameni yer almadı. Bu 6 futbolcunun da 3 Temmuz'da takıma dahil olacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmesi henüz uzatılmayan Volkan da çalışmada yoktu.