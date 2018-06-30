Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Cocu önderliğinde sürüyor – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de yeni sezon hazırlıkları Cocu önderliğinde sürüyor

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Cocu önderliğinde sürüyor

    Kanarya sezon hazırlıkları kapsamında iki kampı yapacak.

    Kanarya sezon hazırlıkları kapsamında iki kampı yapacak. İlk yurt dışı kampını 9-18 Temmuz'da gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler, ikinci kampı ise hazırlık turnuvaları için yapacak. Takım önceki sezonların aksine 'na bu yıl gitmeyecek.

    FEYENOORD İLE MAÇ YAPACAK
    takımı , ile hazırlık oynayacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya heabından yapılan paylaşımda sarı-lacivertli takım ile 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de hazırlık karşılaşması yapılacağı açıklandı.

    6 OYUNCU VE VOLKAN YOK
    Dünkü idmanda milli takımlarının kamplarına katıldıkları için izinli olan Topal, Şener, Hasan Ali, Neustaedter, Dirar ve Kameni yer almadı. Bu 6 futbolcunun da 3 Temmuz'da takıma dahil olacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmesi henüz uzatılmayan da çalışmada yoktu.

    1. 30.6.2018
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