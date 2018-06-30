Fenerbahçe'de kombine çılgınlığı!
F.Bahçe’de kongre ve temsilci üyelere için satışa çıkarılan kombine kartlara hücum edildi. İzdihamdan trafik kilitlendi
Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor. Kombineler dün Ülker Stadı'nda kongre ve temsilci üyeler için satışa çıktı, Kadıköy'de izdiham yaşandı. Stat çevresinde üç sıra park yapan sürücüler yolu kapadı. Trafik polisleri, Fikirtepe Metrobüs durağına kadar uzayan trafik nedeniyle sürücülere "Araçlarınızı çekin" uyarısı yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yol açıldı. Kombinelerde genel satış ise 3 Temmuz'da başlayacak.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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