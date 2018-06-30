Fenerbahçe'de kombine çılgınlığı!

Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor. Kombineler dün Ülker Stadı'nda kongre ve temsilci üyeler için satışa çıktı, Kadıköy'de izdiham yaşandı. Stat çevresinde üç sıra park yapan sürücüler yolu kapadı. Trafik polisleri, Fikirtepe Metrobüs durağına kadar uzayan trafik nedeniyle sürücülere "Araçlarınızı çekin" uyarısı yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yol açıldı. Kombinelerde genel satış ise 3 Temmuz'da başlayacak.