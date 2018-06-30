Fenerbahçe'de kombine çılgınlığı! – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçe'de kombine çılgınlığı!

    Fenerbahçe'de kombine çılgınlığı!

    F.Bahçe’de kongre ve temsilci üyelere için satışa çıkarılan kombine kartlara hücum edildi. İzdihamdan trafik kilitlendi

    Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor. Kombineler dün Ülker Stadı'nda kongre ve temsilci üyeler için satışa çıktı, 'de izdiham yaşandı. Stat çevresinde üç sıra park yapan sürücüler yolu kapadı. Trafik polisleri, Fikirtepe Metrobüs durağına kadar uzayan trafik nedeniyle sürücülere "Araçlarınızı çekin" uyarısı yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yol açıldı. Kombinelerde genel satış ise 3 Temmuz'da başlayacak.

    1. 30.6.2018
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