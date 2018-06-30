Fenerbahçe voleybolda beş transfer birden yaptı – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    Fenerbahçe voleybolda beş birden yaptı

    Fenerbahçe voleybolda beş <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> birden yaptı

    Fenerbahçe, 5 isme imza attırarak şov yaptı.

    , transferde şov yaptı! 'nın Sırp antrenörü Zoran Terzic ile anlaşan Kanarya, kadrosuna 5 de yeni isim kattı. Vargas (), Antonijevic (), Brico () ile Sıla Çalışkan ve Fatma Yıldırım, Fenerbahçeli oldu.

    1. 30.6.2018
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