Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, transferde şov yaptı! Dinamo Moskova'nın Sırp antrenörü Zoran Terzic ile anlaşan Kanarya, kadrosuna 5 de yeni isim kattı. Vargas (Küba), Antonijevic (Sırbistan), Brico (Meksika) ile Sıla Çalışkan ve Fatma Yıldırım, Fenerbahçeli oldu.