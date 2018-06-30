Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörü Erdem Can’a NBA’de görev

Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörlerinden Erdem Can, Utah Jazz organizasyonunun davetlisi olarak 2018 NBA Yaz Ligi'nde görev yapacak. Can ayrıca Mendenhall Center'daki uluslararası seminerde genel menajer Maurizio Gherardini ile birlikte konuşmacı olarak yer alacak.