Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörü Erdem Can’a NBA’de görev
Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörlerinden Erdem Can, Utah Jazz organizasyonunun davetlisi olarak 2018 NBA Yaz Ligi'nde görev yapacak.
Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörlerinden Erdem Can, Utah Jazz organizasyonunun davetlisi olarak 2018 NBA Yaz Ligi'nde görev yapacak. Can ayrıca Mendenhall Center'daki uluslararası seminerde genel menajer Maurizio Gherardini ile birlikte konuşmacı olarak yer alacak.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörü Erdem Can’a NBA’de görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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