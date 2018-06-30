Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörü Erdem Can’a NBA’de görev – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'un yardımcı antrenörü ’a ’de görev

    Fenerbahçe Doğuş'un yardımcı antrenörü Erdem Can’a NBA’de görev

    'un yardımcı antrenörlerinden , organizasyonunun davetlisi olarak 2018 Yaz Ligi'nde görev yapacak.

    'un yardımcı antrenörlerinden , organizasyonunun davetlisi olarak 2018 Yaz Ligi'nde görev yapacak. Can ayrıca Mendenhall Center'daki uluslararası seminerde genel menajer Maurizio Gherardini ile birlikte konuşmacı olarak yer alacak.

    1. 30.6.2018
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