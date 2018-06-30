Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkanı yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı

    ’de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu.

    'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu. Asbaşkanlığın olmadığı başkanlığındaki yönetimde görevler şöyle dağıldı:

    BAŞKAN vekili, şubesi sorumlusu ve basın sözcüsü: Semih Özsoy
    BAŞKAN yardımcısı, muhasip üye, kurumsal yapıdan sorumlu: Mehmet Burhan Karaçam
    FENERIUM, teknoloji ve dijital dönüşüm, Fenercell'den sorumlu: Nevres Erol Bilecik
    GENEL sekreter, üye ilişkileri, şube ve derneklerden sorumlu: Sevil Zeynep Becan
    KAMU ilişkileri, vergi ve mali işlerden sorumlu: Şaban Erdikler
    PAZARLAMA ve gelir yaratma, marka yönetimden sorumlu: Mustafa Tankut Turnaoğlu
    HUKUK işlerinden sorumlu: Fethi Pekin
    TARAFTAR komitesi sorumlusu, pazarlama ve gelir yaratma yardımcısı: Metin Şen
    EĞITIM kurumları ve eğitim tesislerinden sorumlu: Turhan Şahin
    STAT ve sportif tesisler ile spor şubeleri sorumlusu: Mustafa Kemal Danabaş
    FB Medya, kamu ilişkileri yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering: Acar Sertaç Komsuoğlu
    VOLEYBOL şubesi ve sosyal sorumluluk sorumlusu: Simla Türker Bayazıt
    YATIRIM, projeler ve gayrimenkuller, eğitim kurumları ve eğitim tesisleri yardımcısı: Ömer Okan
    YATIRIM, projeler ve gayrimenkullerden sorumlu: Burak Çağlan Kızılhan.

    YEDEK ÜYELERİN GÖREV DAĞILIMI

    Belgin Aral (Vergi ve mali işler yardımcısı, üye ilişkileri yardımcısı)
    Alper Pirşen (Hukuk işleri yardımcısı)
    Ozan Korman Tarman (Dış ilişkiler, marka yönetimi yardımcısı)
    Metin Sipahioğlu (Kurumsal iletişim, basketbol kadın şubesi yardımcısı)
    Selahattin Baki (Dış ilişkiler yardımcısı)
    Muhittin İlker Dinçay (Spor şubeleri sorumlu yardımcısı, voleybol şubesi yardımcısı)
    Esra Nazlı Ercan (Üye ilişkileri yardımcısı, sosyal sorumluluk yardımcısı)
    1. 30.6.2018
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