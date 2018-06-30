Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı
Fenerbahçe’de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu.
BAŞKAN vekili, basketbol şubesi sorumlusu ve basın sözcüsü: Semih Özsoy
BAŞKAN yardımcısı, muhasip üye, kurumsal yapıdan sorumlu: Mehmet Burhan Karaçam
FENERIUM, teknoloji ve dijital dönüşüm, Fenercell'den sorumlu: Nevres Erol Bilecik
GENEL sekreter, üye ilişkileri, şube ve derneklerden sorumlu: Sevil Zeynep Becan
KAMU ilişkileri, vergi ve mali işlerden sorumlu: Şaban Erdikler
PAZARLAMA ve gelir yaratma, marka yönetimden sorumlu: Mustafa Tankut Turnaoğlu
HUKUK işlerinden sorumlu: Fethi Pekin
TARAFTAR komitesi sorumlusu, pazarlama ve gelir yaratma yardımcısı: Metin Şen
EĞITIM kurumları ve eğitim tesislerinden sorumlu: Turhan Şahin
STAT ve sportif tesisler ile spor şubeleri sorumlusu: Mustafa Kemal Danabaş
FB Medya, kamu ilişkileri yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering: Acar Sertaç Komsuoğlu
VOLEYBOL şubesi ve sosyal sorumluluk sorumlusu: Simla Türker Bayazıt
YATIRIM, projeler ve gayrimenkuller, eğitim kurumları ve eğitim tesisleri yardımcısı: Ömer Okan
YATIRIM, projeler ve gayrimenkullerden sorumlu: Burak Çağlan Kızılhan.
YEDEK ÜYELERİN GÖREV DAĞILIMI
Belgin Aral (Vergi ve mali işler yardımcısı, üye ilişkileri yardımcısı)
Alper Pirşen (Hukuk işleri yardımcısı)
Ozan Korman Tarman (Dış ilişkiler, marka yönetimi yardımcısı)
Metin Sipahioğlu (Kurumsal iletişim, basketbol kadın şubesi yardımcısı)
Selahattin Baki (Dış ilişkiler yardımcısı)
Muhittin İlker Dinçay (Spor şubeleri sorumlu yardımcısı, voleybol şubesi yardımcısı)
Esra Nazlı Ercan (Üye ilişkileri yardımcısı, sosyal sorumluluk yardımcısı)
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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