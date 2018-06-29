Rıdvan Dilmen: Cocu 1-2 transfer yapacak!
Ünlü spor yorumcusu Dilmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu hakkında açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;
- 28.6.2018 12:33
- Güncelleme: 29.6.2018 02:24
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- Cocu'dan futbolculara: "Maçlarınızı izledim..."
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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