Fenerbahçe Jack Wilshere transferini bitirdi! İşte Wilshere'in imza atacağı tarih
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de işlem tamam! İşte 'ye imza atacağı tarih

    Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih

    ’le yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu önceki akşam ’a geldi, şehri ve tesisleri gezip transfer için ‘Tamam’ dedi… Resmi açıklama için 30 Haziran bekleniyor. 26 yaşındaki İngiliz yıldızı İstanbul’a getiren Sarı-Lacivertliler’in birkaç gün içinde imzayı attırması bekleniyor...

    , ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İngiliz yıldız Jack Wilshere'yi İstanbul'a getirdi... Tecrübeli futbolcunun, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla birlikte İstanbul'a geldiği iddia edildi.

    DAMIEN COMOLLI'NİN FARKI
    Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Arsenal ile yakın ilişkilerini kullanarak yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini sağladı. Fransız spor adamının çalışmaları neticesinde ikna edilen Wilshere'nin 'u gezdikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, orta sahanın ortasında görev alıyor...

    F.BAHÇE TRANSFERDE FAVORİ
    İngiliz yıldızla ilgili bir başka iddia ise futbolcuya Acarkent'te ev kiralandığı... Hatta oyuncunun bireysel çalışmalara bile başladığı iddia edildi. Yurt dışındaki bahis şirketleri de 'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını favori olarak gösteriyor. Bahis şirketleri, Fenerbahçe'yi ilk sırada gösterirken Juventus, West Ham, Milan, Everton, gibi takımlar Fenerbahçe'den sonra geliyor.

    ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
    Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirirse orta sahasını güçlendirmiş olacak. İngiliz yıldız, asistleriyle dikkat çeken bir oyuncu.

    1. 29.6.2018
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