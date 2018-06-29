Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih
Arsenal’le yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Wilshere önceki akşam İstanbul’a geldi, şehri ve tesisleri gezip transfer için ‘Tamam’ dedi… Resmi açıklama için 30 Haziran bekleniyor. 26 yaşındaki İngiliz yıldızı İstanbul’a getiren Sarı-Lacivertliler’in birkaç gün içinde imzayı attırması bekleniyor...
Fenerbahçe, Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İngiliz yıldız Jack Wilshere'yi İstanbul'a getirdi... Tecrübeli futbolcunun, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla birlikte İstanbul'a geldiği iddia edildi.
DAMIEN COMOLLI'NİN FARKI
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Arsenal ile yakın ilişkilerini kullanarak yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini sağladı. Fransız spor adamının çalışmaları neticesinde ikna edilen Wilshere'nin İstanbul'u gezdikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, orta sahanın ortasında görev alıyor...
F.BAHÇE TRANSFERDE FAVORİ
İngiliz yıldızla ilgili bir başka iddia ise futbolcuya Acarkent'te ev kiralandığı... Hatta oyuncunun bireysel çalışmalara bile başladığı iddia edildi. Yurt dışındaki bahis şirketleri de Jack Wilshere'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını favori olarak gösteriyor. Bahis şirketleri, Fenerbahçe'yi ilk sırada gösterirken Juventus, West Ham, Milan, Everton, Crystal Palace gibi takımlar Fenerbahçe'den sonra geliyor.
ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirirse orta sahasını güçlendirmiş olacak. İngiliz yıldız, asistleriyle dikkat çeken bir oyuncu.
- 29.6.2018
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih
Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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