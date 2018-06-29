Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih

Fenerbahçe, Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İngiliz yıldız Jack Wilshere'yi İstanbul'a getirdi... Tecrübeli futbolcunun, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla birlikte İstanbul'a geldiği iddia edildi.



DAMIEN COMOLLI'NİN FARKI

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Arsenal ile yakın ilişkilerini kullanarak yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini sağladı. Fransız spor adamının çalışmaları neticesinde ikna edilen Wilshere'nin İstanbul'u gezdikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, orta sahanın ortasında görev alıyor...



F.BAHÇE TRANSFERDE FAVORİ

İngiliz yıldızla ilgili bir başka iddia ise futbolcuya Acarkent'te ev kiralandığı... Hatta oyuncunun bireysel çalışmalara bile başladığı iddia edildi. Yurt dışındaki bahis şirketleri de Jack Wilshere'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını favori olarak gösteriyor. Bahis şirketleri, Fenerbahçe'yi ilk sırada gösterirken Juventus, West Ham, Milan, Everton, Crystal Palace gibi takımlar Fenerbahçe'den sonra geliyor.

ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirirse orta sahasını güçlendirmiş olacak. İngiliz yıldız, asistleriyle dikkat çeken bir oyuncu.

