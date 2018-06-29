Hollanda devi geliyor! Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Feyenoord, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hollanda ekibi, sarı-lacivertli ekiple 21 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacağını duyurdu
Hollanda ekibi, internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.
Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.00'de başlayacağı taraftarlarla paylaşıldı.
- 29.6.2018 21:45
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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