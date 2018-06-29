Hollanda devi geliyor! Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman? – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    devi geliyor! Feyenoord - maçı ne zaman?

    Hollanda devi geliyor! Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman?

    Birinci Lig ekiplerinden Feyenoord, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile karşılaşacak. Hollanda ekibi, sarı-lacivertli ekiple 21 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacağını duyurdu

    ekibi, internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Temmuz Cumartesi günü ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

    Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.00'de başlayacağı taraftarlarla paylaşıldı.

    1. 29.6.2018 21:45
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