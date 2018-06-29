Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından patlama yapması beklenen yeni sezon kombineleri satışa çıktığı ilk günde yoğun bir ilgi gördü. Resmi olarak bir transfer açıklamayan ve teknik direktörlüğe Phillip Cocu'yu getiren Fenerbahçe'de taraftarlar kombinelere akın etti. Kombineler ilk olarak kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunuldu. Sabahın erken saatlerinde Ülker Stadı önünde uzun kuyruklar oluşturan sarı lacivertli taraftarlar daha ilk gündem biletlere yoğun ilgi gösterdi.







Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinden yeni sezon kombineleriyle ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama;

"Fenerbahçemizin, 2018-19 futbol sezonu kombine kartlarının yenileme süreci ve genel satışı başlıyor. Kombine kart satışı ve yenileme sürecinde, taraftarlarımız stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra, Kongre ve temsilci üyelerimiz, 29 Haziran 2018 Cuma ve 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yeni sezon kombine kart satışından öncelikli olarak yararlanabileceklerdir.

2018-19 sezonu kombine kartlarının genel satışı ise 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayacaktır.







Yenileme sürecinden sonraki satış dönemlerinde kongre üyelerimiz 3'er adet, temsilci üyelerimiz 2'şer adet, taraftar kart sahiplerimiz ise 1'er adet kombine kart alma hakkına sahip olacaklardır.

Stadımızdaki kombine kart merkezi, bu süreçlerde Pazartesi-Cumartesi günleri arası 6 gün boyunca 09:00-18:00 mesai saatlerinde, Pazar günü ise 10:00-17:00 arasında çalışacaktır.passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak kombine kart satışı ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Passo.com.tr web sitesi ise yenileme ve genel satış sürecinde sürekli olarak taraftarlarımıza açık olacaktır.

2018-19 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması ve taksit seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolda, takımımızın her zaman yanında yer alan Büyük Fenerbahçe taraftarının bilgilerine sunarız."





