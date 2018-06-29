Emenike'den Maradona yorumu: Yaşlı ahmak!

Maradona için, “Hayatımda gördüğüm en aptal kişi” diyen Emenike, efsaneyi yerden yere vurdu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın Arjantin-Nijerya maçında tribünde yaptığı parmak hareketi Emmanuel Emenike'yi kızdırdı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve Olympiakos'un oyuncusu olan Nijeryalı forvet, unutulmaz isme ağır sözlerle yüklendi.



Las Palmas'a kiralık olarak gitmesine karşın, sezon sonuna dek forma giymeden geri dönen Emenike, Maradona için "Hayatımda gördüğüm en aptal kişi.



Bu jenerasyona mesajın ne Maradona. FIFA'nın bunu görmesi gerekiyor. Yaşlı ahmak" dedi.