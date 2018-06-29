Emenike'den Maradona yorumu: Yaşlı ahmak!
Maradona için, “Hayatımda gördüğüm en aptal kişi” diyen Emenike, efsaneyi yerden yere vurdu
Las Palmas'a kiralık olarak gitmesine karşın, sezon sonuna dek forma giymeden geri dönen Emenike, Maradona için "Hayatımda gördüğüm en aptal kişi.
Bu jenerasyona mesajın ne Maradona. FIFA'nın bunu görmesi gerekiyor. Yaşlı ahmak" dedi.
- 29.6.2018
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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