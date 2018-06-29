Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Sözleşmenin feshi için Sporting Lizbon’la görüşme halinde olan Hollandalı golcü, gerekirse kendi cebinden küçük bir fesih bedeli vermeyi bile kabul etti. Taraflar henüz anlaşamadı
TEHDİT MESAJLARINI GÖSTERDİ
Portekız basınında yer alan haberlerde; Bas Dost'un avukatlarının Sporting Lizbon'un avukatlarına hem aileye hem de futbolcuya yönelik tehdit mesajlarını gösterdiği belirtilirken, oyuncunun bu şartlarda artık Sporting'te kalamayacağını ilettikleri vurgulandı. Bas Dost'un dostça bir ayrılık istediği, bu nedenle küçük bir fesih bedelini cebinden ödemeyi bile kabul ettiği bilgisi verildi. Oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin zirveden çıkacak sonuca göre şekilleneceği kaydedildi.
Kolaylık sözü verildi ama...
Sportıng Lizbon'da ara dönem başkanlık görevini yürüten Sousa Cintra'nın, daha önce Bas Dost'tla yaptığı görüşmede kendisine kolaylık sağlama sözü verdiği öğrenildi. Sporting'in 2016'a Wolfsburg'a 11.9 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hollandalı futbolcu için 5 milyon euro'luk bir çıkış bedeli talep ettiği belirtiliyor.
TAM BİR GOL MAKİNASI
Beşıktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da gündemine gelen 1.96 boyundaki Bast Dost, Fenerbahçe'nin sunduğu cazip teklife "evet" dedi. 18 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki dev forvet, hava toplarında ve kale ağzı pozisyonlarında bitirici bir isim. Tecrübeli oyuncu, iki sezonda 90 maça çıktığı Sporting Lizbon'da tam 72 kez fileleri sarsarken, 13 de asist üretti.
- 29.6.2018
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih
Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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