Bas Dost Fenerbahçe,
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    bonservis sorununu halledip 'ye imza atacak

    <a href="/index/bas-dost?id=e401d454-351a-453c-bd6e-8a737fb9bd5a" class="" rel="tag">Bas Dost</a> bonservis sorununu halledip <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye imza atacak

    Sözleşmenin feshi için ’la görüşme halinde olan Hollandalı golcü, gerekirse kendi cebinden küçük bir fesih bedeli vermeyi bile kabul etti. Taraflar henüz anlaşamadı

    F.Bahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı 'ta tek pürüz, Hollandalı golcünün kulübü ile yaşadığı bonservis sorunu. Taraftarın saldırısına uğrayıp sözleşmesini tek taraflı fesheden 29 yaşındaki golcü hakkındaki son kararı FİFA verecek. FİFA, Sporting kulübü adına bir bonservis bedeli belirleyecek. Ancak bu süreç uzun sürebilir. Bir an önce ile sözleşme imzalamak isteyen , işi barış yoluyla çözmek için avukatları kanalıyla 'la masaya oturdu.

    TEHDİT MESAJLARINI GÖSTERDİ
    Portekız basınında yer alan haberlerde; Bas Dost'un avukatlarının Sporting Lizbon'un avukatlarına hem aileye hem de futbolcuya yönelik tehdit mesajlarını gösterdiği belirtilirken, oyuncunun bu şartlarda artık Sporting'te kalamayacağını ilettikleri vurgulandı. Bas Dost'un dostça bir ayrılık istediği, bu nedenle küçük bir fesih bedelini cebinden ödemeyi bile kabul ettiği bilgisi verildi. Oyuncunun 'ye transferinin zirveden çıkacak sonuca göre şekilleneceği kaydedildi.

    Kolaylık sözü verildi ama...
    Sportıng Lizbon'da ara dönem başkanlık görevini yürüten Sousa Cintra'nın, daha önce Bas Dost'tla yaptığı görüşmede kendisine kolaylık sağlama sözü verdiği öğrenildi. Sporting'in 2016'a Wolfsburg'a 11.9 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hollandalı futbolcu için 5 milyon euro'luk bir çıkış bedeli talep ettiği belirtiliyor.

    TAM BİR GOL MAKİNASI
    Beşıktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da gündemine gelen 1.96 boyundaki Bast Dost, Fenerbahçe'nin sunduğu cazip teklife "evet" dedi. 18 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki dev forvet, hava toplarında ve kale ağzı pozisyonlarında bitirici bir isim. Tecrübeli oyuncu, iki sezonda 90 maça çıktığı Sporting Lizbon'da tam 72 kez fileleri sarsarken, 13 de asist üretti.
    1. 29.6.2018
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