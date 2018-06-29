Arsenal'den Wilshere açıklaması!
Arsenal, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Wilshere ile ilgili açıklama yaptı
Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı, sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı ifade edilmişti. Ayrıca 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı, sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü belirtilmişti. Bugün ise Arsenal ekibi, sözleşmesi sona ermesi nedeniyle veda ettiği oyuncular listesinde Jack Wilshere de yer verdi.
- 29.6.2018 16:12
- Güncelleme: 29.6.2018 19:02
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Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Eğer doğruysa yazık valla ya!
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Toplam 9
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu
Toplam 3
Yorum
YasliKartal sacma...Sergen olsa cosardik.Demek ki kabul etmedi. Senol Baba suratina bakmaz- ne konusacaklar?
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