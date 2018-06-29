Arsenal'den Wilshere açıklaması!
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    30 Haziran 2018, Cumartesi
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    'den Wilshere açıklaması!

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'den Wilshere açıklaması!

    , 'ye transfer olması beklenen Wilshere ile ilgili açıklama yaptı

    Kulübü, 'nin İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu 'i serbest bıraktığını bildirdi. İngiliz ekibi, sözleşmeleri sona eren futbolcularının listesini açıkladı. Listede, 'ye transferi yakın olan de yer aldı.

    Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı, sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı ifade edilmişti. Ayrıca 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı, sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü belirtilmişti. Bugün ise ekibi, sözleşmesi sona ermesi nedeniyle veda ettiği oyuncular listesinde de yer verdi.
    1. 29.6.2018 16:12
    2. Güncelleme: 29.6.2018 19:02
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