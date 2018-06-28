Ozan Tufan için karar kamptan sonra – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    için karar kamptan sonra

    Ozan Tufan için karar kamptan sonra
    Geçen sezon fazla şans bulamayan , Elijf Elmas ve için son karar kampta verilecek. Phillip Cocu'nun üç oyuncuyu antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında gördükten sonra takımda kalıp kalmayacakları ile ilgili raporunu yönetime vermesi bekleniyor.
    1. 28.6.2018
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