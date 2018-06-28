Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım"
Fenerbahçe'nin emektar futbolcusu Mehmet Topal, kulübün kemer sıkma politikası aldığı ve futbolculardan indirim talep ettiği yönündeki haberleri sosyal medyadan gördüğünü söyleyip "Sayın Ali Koç ile bu konuda bir görüşmemiz olmamıştır. Ayrıca yazıldığı gibi, o üslubu kullanmam, o tarzda cevaplar vermem asla düşünülemez" dedi.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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