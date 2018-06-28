Fenerbahçe'nin emektar futbolcusu Mehmet Topal, kulübün kemer sıkma politikası aldığı ve futbolculardan indirim talep ettiği yönündeki haberleri sosyal medyadan gördüğünü söyleyip "Sayın Ali Koç ile bu konuda bir görüşmemiz olmamıştır. Ayrıca yazıldığı gibi, o üslubu kullanmam, o tarzda cevaplar vermem asla düşünülemez" dedi.



