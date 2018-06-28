Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım" – Fotomaç – 28 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "Herkes kaçtı ben kaldım"

    <a href="/index/mehmet-topal?id=5a353f5d-df47-4b8e-b776-e8cf098eeaa9" class="" rel="tag">Mehmet Topal</a>: "Herkes kaçtı ben kaldım"

    Fenerbahçe'nin emektar futbolcusu Mehmet Topal, kulübün kemer sıkma politikası aldığı ve futbolculardan indirim talep ettiği yönündeki haberleri sosyal medyadan gördüğünü söyleyip "Sayın Ali Koç ile bu konuda bir görüşmemiz olmamıştır. Ayrıca yazıldığı gibi, o üslubu kullanmam, o tarzda cevaplar vermem asla düşünülemez" dedi.

    1. 28.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "Herkes kaçtı ben kaldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN