Kanarya start alıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kanarya start alıyor

    Kanarya start alıyor

    Sarı lacivertliler hazırlıklarına bugün başlayacak. Antrenmanı Cocu yönetecek

    Fenerbahçe 'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, hazırlıkları kapsamında ilk calışmasını bugun gercekleştirecek. Samandıra'daki antrenman yeni teknik direktor Phillip Cocu yonetiminde yapılacak. Sarı-lacivertli takımın kamp programı ise henuz belli olmadı. Yeri ve ülkeyi Cocu ile yonetim birlikte belirleyecek. Bir sure 'da calışacak olan futbolculara oncelikle sağlık kontrolleri uygulanacak. Fas ile Dunya Kupası'nda mucadele eden Nabil Dirar'ın tatilini yaptıktan sonra takıma katılması bekleniyor.

    İLK RESMİ MAÇ 7 AĞUSTOS'TA
    Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak. Süper Lig'de ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

    1. 28.6.2018
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