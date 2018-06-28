Kanarya start alıyor
Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Antrenmanı Cocu yönetecek
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk calışmasını bugun gercekleştirecek. Samandıra'daki antrenman yeni teknik direktor Phillip Cocu yonetiminde yapılacak. Sarı-lacivertli takımın kamp programı ise henuz belli olmadı. Yeri ve ülkeyi Cocu ile yonetim birlikte belirleyecek. Bir sure İstanbul'da calışacak olan futbolculara oncelikle sağlık kontrolleri uygulanacak. Fas Milli Takımı ile Dunya Kupası'nda mucadele eden Nabil Dirar'ın tatilini yaptıktan sonra takıma katılması bekleniyor.
İLK RESMİ MAÇ 7 AĞUSTOS'TA
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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