Kanarya start alıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk calışmasını bugun gercekleştirecek. Samandıra'daki antrenman yeni teknik direktor Phillip Cocu yonetiminde yapılacak. Sarı-lacivertli takımın kamp programı ise henuz belli olmadı. Yeri ve ülkeyi Cocu ile yonetim birlikte belirleyecek. Bir sure İstanbul'da calışacak olan futbolculara oncelikle sağlık kontrolleri uygulanacak. Fas Milli Takımı ile Dunya Kupası'nda mucadele eden Nabil Dirar'ın tatilini yaptıktan sonra takıma katılması bekleniyor.

İLK RESMİ MAÇ 7 AĞUSTOS'TA

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.



