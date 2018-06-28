Josef Souza yine kilit isim

Cocu'nun 6 yıllık PSV macerasında en onemli hamlelerinden birisi U-19 takımında beraber calıştığı Jorrit Hendrix'i direkt A takıma almak olmuştu

Genc calıştırıcının kaptanlık verdiği 23 yaşındaki oyuncu 160 macta gorev yaptı. Hendrix'i vazgecilmez yapan ise 2.1'lik top kesme oranı oldu. Fenerbahçe'de şu anda aynı istatistiği yakalayan tek isim 2.2'lik top kesme istatistiği ile Josef.