Josef Souza yine kilit isim – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Josef Souza yine kilit isim

    Josef Souza yine kilit isim

    Cocu'nun 6 yıllık PSV macerasında en onemli hamlelerinden birisi U-19 takımında beraber calıştığı Jorrit Hendrix'i direkt A takıma almak olmuştu

    Genc calıştırıcının kaptanlık verdiği 23 yaşındaki oyuncu 160 macta gorev yaptı. Hendrix'i vazgecilmez yapan ise 2.1'lik top kesme oranı oldu. Fenerbahçe'de şu anda aynı istatistiği yakalayan tek isim 2.2'lik top kesme istatistiği ile Josef.
    1. 28.6.2018
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