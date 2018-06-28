İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de
İspanyol basını Hollandalı golcü Bas Dost'un Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu belirtti.
Yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başlıyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin bir süredir yürüttüğü transfer çalışmaları, Phillip Cocu'nun da göreve resmen başlamasıyla birlikte hızlandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lisbon'da forma giyen forvet oyuncusu Bas Dost ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Kulübü Sporting Lisbon ile davalık olan ve dosyası FIFA'da olan Hollandalı yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtilirken, sportif direktör Damien Comolli'nin Dost transferini bitirmeye yakın olduğu bildirildi. Comolli, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon ile görüşerek işi sıkı tutma hedefinde.
Yarın antrenmanlara başlayacak olan Fenerbahçe'de Bast Dost transferinin yurt dışı kampına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.
- 27.6.2018 22:20
- Güncelleme: 28.6.2018 06:29
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Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım"
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Yorum
ali kırcı Herkes kaçtı ben kaldım dediği Caner ve Gökhan Gönül mü... aynı sezon sözleşmeler bitmişti....
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CAS’a gidecek
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Yorum
aytac ne oldu hani rutin bi inceleme idi,,,,,simdi bu miyav sesleri ne
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İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
serdar bırakın bu yalanları adam fifalık fifa bonservis belirleyecek adamın piyasa değeri 20m euro 3 büyükleri toplasan o parayı çıkartıp alamazlar
İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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