Fenerbahçe Hollandalı golcü Bas Dost ile anlaştı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    basınına göre 'de

    İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de

    İspanyol basını golcü 'un ile anlaşmak üzere olduğunu belirtti.

    Yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayan 'de transfer hareketliliği başlıyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin bir süredir yürüttüğü transfer çalışmaları, Phillip Cocu'nun da göreve resmen başlamasıyla birlikte hızlandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lisbon'da forma giyen forvet oyuncusu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    Kulübü Sporting Lisbon ile davalık olan ve dosyası FIFA'da olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtilirken, sportif direktör Damien Comolli'nin Dost transferini bitirmeye yakın olduğu bildirildi. Comolli, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon ile görüşerek işi sıkı tutma hedefinde.

    Yarın antrenmanlara başlayacak olan Fenerbahçe'de transferinin yurt dışı kampına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

    1. 27.6.2018 22:20
    2. Güncelleme: 28.6.2018 06:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN