Giuliano: "Harika bir sezon geçireceğimize inanıyorum"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor De Paula, yeni teknik direktörleri Phillip Cocu'dan da övgüyle söz etti.
Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Giuliano, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona hazır olmaları gerektiğini belirterek, "Sezon içerisinde oynayacağımız maçlara hazırlanmak için çok iyi bir hazırlık süreci olacak. Yeni bir sezona başlıyoruz ve birçok yenilik var. Yeni bir hoca ile çalışmaya başlıyoruz ve bu da yeni bir dönem demek. Bu yeni dönemde geçtiğimiz sezon yaptığımızın daha iyisini yapmak istiyoruz. Bunu başarmak için hazırlık sürecinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Lig başladığında da bir takım olarak oynayarak iyi sonuçlar almak istiyoruz. Çok eminim ve inanıyorum ki harika bir sezon geçireceğiz" dedi.
Teknik direktör Phillip Cocu'dan da övgüyle bahseden Brezilyalı yıldız, "Daha önce elde ettiği başarılardan dolayı kendisini tanıyorum. Daha önce kendisiyle çalışma ayrıcalığım olmamıştı. Bugün bizimle ne istediğini aktarmaya çalıştı. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Son olarak Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Giuliano, "Bize inansınlar ve bizi desteklesinler. Biz, onların desteğini ve inancını hissederek şampiyon olabiliriz" şeklinde konuştu.
- 28.6.2018 15:06
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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