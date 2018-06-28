Ginkel’den Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    Ginkel’den 'ye kötü haber

    Ginkel’den <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye kötü haber

    Cocu'nun ısrarla alınmasını istediği için kötü haber geldi.

    Cocu'nun ısrarla alınmasını istediği için kötü haber geldi. Geçen sezon dizinden çok sayıda sakatlık yaşayan 'li orta saha oyuncusunun yine aynı bölgeden ameliyat olacağı belirtildi. 25 oyuncunun iyileşme sürecinin uzun süreceği kaydedildi.

    1. 28.6.2018
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