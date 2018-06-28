Ginkel’den Fenerbahçe'ye kötü haber
Cocu'nun ısrarla alınmasını istediği Van Ginkel için kötü haber geldi.
Cocu'nun ısrarla alınmasını istediği Van Ginkel için kötü haber geldi. Geçen sezon dizinden çok sayıda sakatlık yaşayan Chelsea'li orta saha oyuncusunun yine aynı bölgeden ameliyat olacağı belirtildi. 25 oyuncunun iyileşme sürecinin uzun süreceği kaydedildi.
- 28.6.2018
-
Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
-
Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
-
Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Ginkel’den Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.