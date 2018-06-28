Cocu'nun ısrarla alınmasını istediği Van Ginkel için kötü haber geldi. Geçen sezon dizinden çok sayıda sakatlık yaşayan Chelsea'li orta saha oyuncusunun yine aynı bölgeden ameliyat olacağı belirtildi. 25 oyuncunun iyileşme sürecinin uzun süreceği kaydedildi.