Fener’de Max Meyer sürprizi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fener’de sürprizi

    Fener’de Max Meyer sürprizi

    ile sözleşmesi sona eren Meyer’in Mikanos’ta Hasan A li Kaldırım ile bireysel idmarlar yapması iddiaları daha da güçlendirdi

    Fenerbahçe'de yönetim çalışmalarına tamg az devam ederken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in Almanlar'ın genç yıldızı Max Meyer'i transfer listesine eklediği iddia edildi.

    4 KEZ MİLLİ OLDU
    Mikanos'ta tatil yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile birlikte tatil yapması ve çalışmalarına devam etmesi iddiaları daha da güçlendirdi. Alman ekiplerinden Schalke 04 ile olan sözleşmesi bu sezon sona eren 22 yaşındaki 'in bonservisi elinde. 4 kez Alman 'nda forma giyen genç yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Max Meyer geçen sezon ile 28 maça çıkıp, 1 gol attı.



    TATiLDE BOŞ DURMUYOR
    F.Bahçe'nin tecrübeli futbolcusu , Mikanos'taki tatilinde boş durmuyor. Plajda çalışmalarına devam eden Hasan Ali'ye, yıldız futbolcular Max Meyer ve Marcel Schmelzer de eşlik etti. (TAKVİM)
    1. 28.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener’de Max Meyer sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN