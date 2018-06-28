Fener’de Max Meyer sürprizi
Schalke ile sözleşmesi sona eren Meyer’in Mikanos’ta Hasan A li Kaldırım ile bireysel idmarlar yapması iddiaları daha da güçlendirdi
4 KEZ MİLLİ OLDU
Mikanos'ta tatil yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile birlikte tatil yapması ve çalışmalarına devam etmesi iddiaları daha da güçlendirdi. Alman ekiplerinden Schalke 04 ile olan sözleşmesi bu sezon sona eren 22 yaşındaki Max Meyer'in bonservisi elinde. 4 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen genç yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Max Meyer geçen sezon Schalke ile 28 maça çıkıp, 1 gol attı.
TATiLDE BOŞ DURMUYOR
F.Bahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Mikanos'taki tatilinde boş durmuyor. Plajda çalışmalarına devam eden Hasan Ali'ye, yıldız futbolcular Max Meyer ve Marcel Schmelzer de eşlik etti. (TAKVİM)
- 28.6.2018
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Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım"
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Yorum
ali kırcı Herkes kaçtı ben kaldım dediği Caner ve Gökhan Gönül mü... aynı sezon sözleşmeler bitmişti....
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CAS’a gidecek
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Yorum
aytac ne oldu hani rutin bi inceleme idi,,,,,simdi bu miyav sesleri ne
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İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
serdar bırakın bu yalanları adam fifalık fifa bonservis belirleyecek adamın piyasa değeri 20m euro 3 büyükleri toplasan o parayı çıkartıp alamazlar
Fener’de Max Meyer sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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